رئيس الوزراء يفتتح مركز التحول الرقمي ببورسعيد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، لتقديم الخدمات الإلكترونية وميكنة التعاملات المالية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها على إلكترونيا، وتشغيل 18 خدمة بالنظام الجديد منها خدمتين في قطاع التموين لاستخراج البطاقات التموينية والأخرى لاستخراج بدل التالف، وتفعيل هذه البطاقات وهناك 9 خدمات في مجال التوثيق و5 خدمات متعلقة بالنيابة العامة للمستخرجات الزواج والمستخرجات الرسمية الأخرى، وخدمتين بمحكمة الأسرة عبر إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة الرقمية، وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك، على هامش تراسه الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.