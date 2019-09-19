 كاراكاس تدعو واشنطن لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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كاراكاس تدعو واشنطن لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:29 ص

دعت الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن إلى استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع كراكاس، بعد بدء الحكومة محادثات مع أحزاب في المعارضة تشكل أقلية.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز- في تصريح صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنه من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة مادورو"، مضيفة أنه لم يتبق أمام واشنطن سوى طريق واحد هو التفاوض والاتصالات الدبلوماسية بعد إخفاق مشاريعها لإبعاد الرئيس مادورو عن السلطة.

يشار إلى أن فنزويلا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 23 يناير الماضي؛ بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد بدلا من الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا وعلى النخبة السياسية المقربة من مادورو، وتحمل واشنطن الرئيس الفنزويلي مادورو مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتتهمه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وقد توصلت الحكومة الفنزويلية وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف جوايدو الاثنين الماضي إلى اتفاق بشأن البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.

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