شركة طيران تقدم رحلات بـ5 جنيهات إسترليني في موسم الخريف

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أعلنت شركة "ريان إير" للطيران منخفض التكاليف، عن عروض مثيرة وتخفيضات ضخمة على قيمة رحلاتها إلى حد تقديم رحلات جوية تبلغ قيمتها ما يقل عن قيمة تذكرة مترو الأنفاق، بقيمة 5 جنيهات إسترليني.

وذكرت صحيفة (صن) البريطانية، أنه على الرغم من انتهاء موسم الصيف وبدء انخفاض درجات الحرارة فإن شركة "ريان إير" قدمت هذه العروض لمن يرغب في قضاء عطلة نهاية الأسبوع باستخدام طائراتها.

ويستمر تقديم عرض تذكرة الـ5 جنيهات حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، لكن "ريان إير" أعلنت عن استمرار عروضها خلال الفترة التالية بعروض تبلغ فيها قيمة التذكرة 30 جنيها إسترلينيا.