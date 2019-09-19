ضبط 238 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 86 ألف حكم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 238 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، ضبط 238 قطعة سلاح نارى بحوزة 215 متهم شملت "رشاشين ،34 بندقية آلية، بندقية رصاص، 48 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 135 فردا محليا، 30 خزينة متنوعة، 868 طلقة مختلفة الأعيرة، 315 قطعة سلاح أبيض"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونفذت الحملات 86 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت 335 قضية مخدرات بحوزة 351 متهم ضُبط خلالها 56 كيلو مخدر متنوعة و7 آلاف قرص مخدر، 6 تشكيلات عصابية ضموا 19 متهما ارتكبوا 25 حادثا متنوعا، 84 متهما هاربا من سجون، 31 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 281 دراجة نارية مخالفة، 31 ألف مخالفة مرورية، 1428 قضية مرافق، 89 قضية بيئة، 38 قضية مصنفات متنوعة".

فضلا عن إعادة 15 دراجة نارية، وفحص 76 من سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.