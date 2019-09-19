السنغال تقدم العلاج المجاني للمصابات بسرطان الثدي

أعلنت الحكومة السنغالية، أنها ستقدم العلاج الطبي المجاني للنساء اللائي يعانين من مرض سرطان الثدي في المستشفيات العامة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

قالت الدكتورة فاطمة جوينون رئيسة الرابطة السنغالية لمكافحة السرطان في تصريحات صحفية: "نحن نعتقد أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء هنا ولذلك سنوفر العلاج المجاني للمصابات به".

وفي الوقت نفسه، قررت الحكومة السنغالية توفير العلاج للمصابين بأنواع السرطان الأخرى بتخفيض بنسبة 60%.

وعلق مسئول في منظمة الصحة العالمية على قرار الحكومة السنغالية بالتأكيد على أنه إجراء مناسب، وأعرب عن أمله أن يسهم في خفض نسب الوفيات ويساعد على التخفيف من حدة الفقر في البلاد.

وقد تم تخصيص ما يوازي 1.6 مليار دولار من جانب الحكومة السنغالية لتطبيق هذا القرار، الذي جاء بعدما قررت الحكومة في عام 2013 تحمل نسبة 30% من علاج المصابين بالسرطان في البلاد.