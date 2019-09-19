رئيس الوزراء الياباني يشيد بنظيرته النيوزيلندية ويصفها بأنها قدوة للنساء

أجرى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، محادثات مع نظيرته النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، وأشاد بها واصفا إياها بأنها قدوة للنساء.

وقال آبي في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو: "أود أن أعرب عن احترامي لرئيسة الوزراء (النيوزيلندية) أرديرن التي أصبحت قدوة للنساء على مستوى العالم عبر القيام بدور في رعاية طفل ورئاسة الحكومة في الوقت نفسه".

وفي يونيو 2018، أصبحت أرديرن أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهى في السلطة بعد رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو عام 1990.

وتعهد آبي بإنشاء "مجتمع تتألق فيه جميع النساء"، ومع ذلك، تمثل النائبات في اليابان 2ر10% فقط من أعضاء مجلس النواب القوي، ما يضعه في المكانة 164 من حيث تمثيل المرأة في قائمة من 192 دولة في العالم، وفقا للاتحاد البرلماني الدولي.

يشار إلى أن أرديرن تقوم بزيارتها الأولى لليابان منذ توليها السلطة عام 2017.

وقالت أرديرن في المؤتمر الصحفي إنه يمكن أن يبذل البلدان المزيد من الجهود معا، نظرا لاستقرار العلاقات بينهما وسط بيئة عالمية "صعبة ومتحدية".