لجنة الحكام تقرر إلغاء الحكم الخامس في الموسم الجديد

التقى اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالحكام المكلفين بإدارة مسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان في استقبال الجنايني، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة ، حيث دار حوار بين رئيس الاتحاد والحكام طالبهم خلاله بالظهور بالشكل المأمول ومؤكدًا على وقفة اتحاد كرة القدم بجانب الحكام وتلبية كافة طلباتهم، وفي مقدمتها الوفاء بكافة مستحقات الحكام المتأخرة التي تم صرفها بالفعل.

وكان الكابتن جمال الغندور قد أعلن في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر دري، بالإضافة إلى مجدي رزق للكرة النسائية و محمد عبد القادر للكرة الشاطئية و محمد فرج للكرة الخماسية.

قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.

قسم الشئون المالية: حسام طه.

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى.

العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

من ناحية أخرى قررت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات مسابقة الدوري الممتاز بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة .