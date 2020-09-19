مسؤول: شركة الخطوط الجوية الكينية تحتاج دعما ماليا لتواصل نشاطها

صرح آلان كيلافوكا الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية" بي إل سي" بأن الشركة تحتاج إلى 500 مليون دولار على الأقل للتغلب على أزمة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا بعدما تراجعت عائداتها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 50% تقريبًا.

وقال كيلافوكا، في مقابلة اوردتها اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء، إنه يجب أيضا أن يتم بشكل كامل تأميم الشركة، التي تملك فيها الدولة حصة بنسبة 49%، إلى جانب هيئة المطارات الكينية في إطار مجموعة قابضة مماثلة لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية الرائدة إقليميا.

وأضاف كيلافوكا: "إذا لم نقم بإعادة هيكلة شركة الطيران ، ووضعناها كما هي تحت مظلة التأميم، فإننا نضر دافع الضرائب".

وتابع: "في الوقت الحالي الشركة تعاني ماليا ، بسبب تأثيرات فيروس كورونا".