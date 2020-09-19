الائتلاف الحاكم في بولندا يواجه خطر الانهيار بسبب اقتراح متنازع عليه

يواجه الائتلاف الحاكم في بولندا خطر الانهيار بسبب اقتراح متنازع عليه لمنح حصانة محدودة للمسؤولين الذين ينتهكون القانون، فيما يكافحون وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال يواكيم برودزينسكي، نائب رئيس حزب "القانون والعدالة" اليوم السبت إن هناك فرصة بنسبة 50% أن ينهار ائتلافه مع شريكين صغيرين، مما سيؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية وفي نهاية المطاف انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان واحد من الحزبين الصغيرين قد قال هذا الأسبوع إنه لن يؤيد مشروع قانون، يمنح حصانة للمسؤولين الحكوميين، الذين ينتهكون القانون، أثناء العمل من أجل المصلحة العامة لمكافحة الفيروس.