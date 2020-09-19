يقدم الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، غدًا الأحد، حلقة جديدة من حلقات برنامجه التلفزيوني الجديد «متواليات»، وذلك في تمام الساعة العاشرة، عبر شاشة قناة الغد.

ويغوص «زيدان»، عبر حلقات برنامج «متواليات»، في أعماق الكتب ليصحح المفاهيم والأفكار المغلوطة في التاريخ العربي والإسلامي، ويتناول بداية الكتابة عند العرب، وكيف كانت النقطة الفارقة في حياتهم وحضارتهم ومؤشرا على بقائهم دائما.

كما يستعرض تاريخ الكتابات المصرية عبر الكشف عن وثائق هامة، ومناقشة التفسيرات الدينية الشائعة الخاطئة.

وقال الدكتور يوسف زيدان، في المقطع الدعائي الخاص بالبرنامج: «السلسلة هي رحلة في الثقافة العربية والإسلامية عبر تطورها، ما السبب في أن العرب لن تعلن وفاتهم؟، الوباء الذي نعاني منه مؤخرًا عانينا في بلاد العرب خلال الألف سنة الماضية ما هو أشد منه بكثير، من يكتب لا يموت».

الجدير بالذكر أن برنامج «متواليات»، يُعد استئنافًا للمشروع الثقافي الذي بدأه الدكتور والباحث يوسف زيدان تلفزيونيًا قبل 3 سنوات من خلال فقرة «رحيق الكتب» مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم»، ثم استكمال البرنامج عبر شاشة التلفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الأبراشي، بعد توقفها من على شاشة «ON E»، والبرنامج يهتم بتناول وطرح العديد من القضايا الفكرية، وتصحيح بعض المصطلحات الخاطئة، وقال عنها «زيدان»: «الهدف منها هو حث الناس على فتح الكتب وقرأتها».