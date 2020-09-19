حبس عامل 4 أيام ضبط بحوزته ٩ قطع يشتبه في أثريتها وبندقية خرطوش

قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات، حبس عامل أربعة أيام تم ضبط بحوزته ٩ قطع يشتبه في كونها أثرية، وبندقية خرطوش، و٤ طلقات من ذات العيار ومبلغ ٣٩٩ ألف جنيه، باحدى قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، برائاسة اللواء محمد شعراوي قد تمكنوا من ضبط: "فلاح، وبحوزته ٩ قطع يشتبه في كونها أثرية، وبندقية خرطوش ،و٤ طلقات من ذات العيار ومبلغ ٣٩٩ ألف جنيه، بإحدى قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة من ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، معلومات تفيد بورد بقيام "م. ع. ح " ٤٠ عاما، عامل ومقيم بقرية عزبة جاد، التابعة لدائرة المركز بالإتجار في الأسلحة النارية متخذا من دائرة مركز شرطة الدلنجات والمراكز الأخرى مسرحًا، لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استئذان المستشار محمد سليم وكيل النائب العام، تمكن الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب علي شاكر معاون أول مباحث المركز ،من ضبط المتهم وبحوزته ٩ قطع يشتبه في كونها قطع أثرية، وبندقية خرطوش، و٤ طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي ٣٩٩ ألف جنيه.

وبسؤال المتهم، عن ما أسفر عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الإتجار، والسلاح بغرض الدفاع عن النفس والمبلغ المضبوط من متحصلات البيع.