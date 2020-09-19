ناشطة سويدية تدعو إلى تنظيم مظاهرات منسقة عالميا لمواجهة تغير المناخ

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دعت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج وحركة "فرايدي فور فيوتشر"، إلى تنظيم مظاهرات مناخية جديدة منسقة عالميا بعد لقاء عبر الإنترنت فقط لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت ثونبرج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مساء اليوم الجمعة، إنه في ضوء القيود الصحية المحلية، سيجري تنظيم المظاهرات عبر الإنترنت وفي الشوارع في 25 من الشهر الجاري بطريقة متنوعة وآمنة.

وأضافت ثونبرج: "نقوم بذلك لإرسال إشارة بأنه يجب علينا التعامل مع هذه الأزمة باعتبارها أزمة. إنها حالة طوارئ عالمية، تتخذ العديد من الأشكال المختلفة".

وأشارت إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نتذكر أن الذين يعانون أكثر من عواقب تغير المناخ هم الأشخاص الأقل مسؤولية عنه.

وتتوقع حركة "فرايدي فور فيوتشر" تنظيم آلاف المسيرات في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة المقبل.

ففي ألمانيا، جرى التخطيط لتنظيم أكثر من 300 مسيرة حتى الآن، وفقا للفرع الألماني للحركة.