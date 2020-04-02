فرص ضخمة للمصانع المصرية بأفريقيا بسبب نقص المعروض

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قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إن المصانع المصرية لديها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم مبيعاتها والتخلص من كل المخزون الراكد لديها بسبب النقص الشديد الذى تشهده السلع فى الاسواق الأفريقية.

وقال الجبلى ان هناك طلبا كبيرا على المنتجات والسلع موجود الآن فى معظم الاسواق الأفريقية بسبب الانعكاسات السلبية الكبيرة التى خلفتها جائحة كورنا فى مختلف الاسواق العالمية.

ودعا الجبلى الحكومة والهيئات إلى ضرورة حل مشاكل النقل والمخاطر باعتبارها العائق الاكبر امام تدفق السلع المصرية لمعظم الدول الأفريقية وخاصة وسط وشرق وغرب افريقيا.

وجدد الجبلى مطالبة للحكومة بضرورة سرعة إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والأفريقية، مشكلة النقل من اهم التحديات التى تواجه المصدرين المصريين لافريقيا.

وأوضح الجبلى أن تأمين مخاطر التصدير لافريقيا من قبل البنك المركزى خطوة فى الطريق السليم وبداية مهمة وحدث يمكن ان يلعب دورا كبيرا فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية لافريقيا.

وكشف الجبلى عن وجود فرص ضخمة لمختلف القطاعات التصديرية فى السوق الافريقية بسبب خروج الكثير من الشركات المصدرة فى مختلف دول العالم من السوق بسبب الاحداث التى خلفتها ازمة كورنا.