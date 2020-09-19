المسماري: نحاول تحقيق طموح الليبيين في توزيع ثروة النفط بشكل عادل

المسماري: نأسف لتجاهل بعثة الأمم المتحدة لخطوة فتح موانئ النفط

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحاول تحقيق طموح الليبيين في توزيع ثروة النفط بشكل عادل، بعيدًا عن المليشيات والمرتزقة الأجانب.

وأضاف خلال حواره لفضائية «سكاي نيوز»، مساء السبت، أن عشر سنوات من الفساد صنعت مليشيات تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، قائلًا إن هؤلاء المرتزقة اعتقدوا أنهم فاعل حقيقي ومؤثر على الأرض.

وعبر عن أسفه لتجاهل بعثة الأمم المتحدة لخطوة فتح الموانئ النفطية باتفاق ليبي ليبي، متابعًا: «نحن لا نحارب مدينة أو قبيلة أو أسماء، بل نحارب إرهاب».

وذكر أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي، حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.

وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد، بعد توقف دام نحو 6 أشهر.