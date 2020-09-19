كشف لغز مجند الشرطة المختفي بالمنيا أثناء إجازته: نهاية مؤلمة للشاب العشريني

كشفت مباحث المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، غموض اختفاء المجند طه إسماعيل، المجند بمديرية أمن الجيزة، والذي يعمل سائق تاكسي في أيام الإجازات؛ وذلك بعد اختفائه الجمعة الماضية 11 سبتمبر.

وبتكثيف الجهود المبذولة من أهله وأصدقائه في البحث عنه؛ تم العثور على التاكسي منذ أيام قليلة، محطم ومسروق في إحدى قرى مركز المنيا.

وبجهود رجال الأمن تم القبض على الجاني وبالتضييق عليه؛ اعترف بأنه اصطحب السائق في إحدى الليالي إلى منزله بإحدى قرى المنيا ليلا، بحجة توصيله بهدف السرقة والتخلص منه، وبعدها قتله وتركه في منزله حيث وجده رجال المباحث، وقام بإبعاد التاكسي عن منزله لنفي الشبهة عنه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة المنيا، بتقدم أسرة المجند "طه- ا"، والذي كان في إجازة ويعمل سائق تاكسي لمساعدة أسرته، باختفائه والتاكسي الذي كان بحوزته.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث، عملية البحث والتحري.