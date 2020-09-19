مظاهرات في أنحاء متفرقة من ألمانيا لأهداف متعددة

تشهد العديد من المدن الألمانية، عطلة نهاية هذا الأسبوع، مظاهرات لأغراض متعددة.

ومن المنتظر أن يتظاهر اليوم السبت في برلين نحو 5 آلاف شخص لمناهضة الإجهاض، بينما يعتزم الاتحاد من أجل تحديد المصير الجنسي تنظيم مظاهرة مضادة، بمشاركة نحو 1500 فرد.

وفي مدينة هامبورج، دعت مجموعة "التفكير الجانبي 40" إلى تنظيم مسيرة بعد ظهر اليوم للتظاهر من أجل رفع إجراءات كورونا. ومن المتوقع مشاركة حوالي 950 فردا بها.

ويعتزم يساريون تنظيم مظاهرة مساء اليوم تحت شعار "من يملك يعطي"، وسيجوبون حي بوسلدورف الراقي في هامبورج. ومن المقرر تنظيم مظاهرات مماثلة في برلين وهانوفر. وفي فرانكفورت وهيسن، من المنتظر تنظيم مظاهرة للمطالبة بفتح بيوت الدعارة، التي تم إغلاقها بسبب الجائحة.

وتشهد مدينة دوسلدورف غدا الأحد مظاهرة ضد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وتستعد الشرطة لمشاركة نحو 10 آلاف شخص في هذه المظاهرة.

ومن المقرر أيضا التظاهر في برلين غدا من أجل اللاجئين، حيث يطالب تحالف من منظمتي "برو أزول" و"زيبروكه" بإخلاء جميع مخيمات اللجوء اليونانية بعد حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية. ومن المنتظر مشاركة 3 آلاف شخص في هذه المظاهرة.