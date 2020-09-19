إيفرتون يواصل انطلاقته الرائعة في البريميرليج ويكتسح وست بروميتش بخماسية

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واصل إيفرتون انطلاقته الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن من الفوز على ضيفه وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب جوديسون بارك.
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