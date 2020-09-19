 إيفرتون يواصل انطلاقته الرائعة في البريميرليج ويكتسح وست بروميتش بخماسية - بوابة الشروق
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إيفرتون يواصل انطلاقته الرائعة في البريميرليج ويكتسح وست بروميتش بخماسية

الشروق
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:28 م

واصل إيفرتون انطلاقته الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن من الفوز على ضيفه وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب جوديسون بارك.

مزيد من التفاصيل بعد لحظات.....


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