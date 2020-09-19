تأجيل دعوى علاء عبد الفتاح لحمل وسائل اتصال داخل محبسه لـ 7 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإدخال بعض وسائل الاتصال داخل محبسه بسجن طرة، مع تمكينه من التريض داخل السجن وتمكين أقاربه من زيارته، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38479 لسنة 74 قضائية، كلاً من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة السجون.

وأكد عبد الفتاح في دعواه أن منعه من التريض ومنع أقاربه من زيارته مخالف للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن.