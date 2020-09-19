مقتل نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا جنوب أفغانستان

قتل نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا جنوب أفغانستان، برصاص مسلحين مجهولين، اليوم السبت، طبقا لما ذكره المكتب الإعلامي للإقليم.

وأضاف المكتب أن أيوب غروال كان في طريقه إلى إحدى الجامعات بمدينة جارديز، عاصمة الإقليم عندما تعرض لهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، لكن حركة طالبان تنشط منذ فترة طويلة في الإقليم.

وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن تعاطفه مع أسرة غروال، قائلا إن مسلحي حركة طالبان يتعين أن يقبلوا طلب الأفغان لوقف إطلاق النار.

وترفض حركة طالبان مرارا أي وقف لإطلاق النار، على الرغم من أنها تجري محادثات مع فريق التفاوض عن الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة بشأن إيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر في البلاد.