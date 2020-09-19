مبعوث روسي: واشنطن وموسكو تدعمان جهود إحلال السلام في أفغانستان

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، السفير رامير كابولوفا، الدول المعنية بأفغانستان (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) إلى ضرورة المساهمة في نجاح العملية التفاوضية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان من أجل وقف إراقة الدماء وإنهاء الحرب الأهلية وإحلال السلام في البلاد.

وأكد كابولوف ـ في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أوردتها اليوم (السبت) ـ دعم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لوحدة أفغانستان وسيادتها وأن يحل السلام بين أطياف الشعب الافغاني وأن تخلو من الإرهاب والسلاح وتهريب المخدرات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من العمل لإنجاز هذه المهمة في أفغانستان التي وصفها بـ"الصعبة".

وشدد المبعوث الروسي، على أن تنظيم القاعدة في أفغانستان أصبح لا يشكل خطرا على الإطلاق على الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى خطورة تنظيم داعش الإرهابي على البلدان المجاورة لأفغانستان.

وأكد استعداد موسكو في تقديم كافة المساعدات العسكرية التقنية لأفغانستان لمكافحة الإرهاب في البلاد، مضيفا أن روسيا تتعاون مع كافة الأطراف الافغانية المتنازعة وليس لديها أية مشاكل مع أي طرف في أفغانستان.