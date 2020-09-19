نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين بعزبة النهضة بمركز أسوان وقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو، استمرت لمدة يومين تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حياة كريمة ) التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة.

وقال الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة - في تصريح له اليوم /الأحد/ - إن القافلتين ضمت العديد من التخصصات والتي نجحت في إجراء الكشوفات الطبية على أكثر من 3 آلاف حالة مرضية في مختلف التخصصات.

وأوضح حسن أن فعاليات القافلة الطبية شملت أيضاً صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلاً عن عقد ندوات تثقيف صحي لعدد من أهالي القري، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الشرقية.. أطلقت مديرية الصحة أول قافلة طبية للمناطق النائية لعلاج محدودي الدخل وصرف العلاج اللازم وتوفير حياة كريمة لهم بعد توقفها منذ ظهور جائحة "كورونا" وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة - في تصريح اليوم /السبت/ - إن القافلة الطبية انطلقت إلي قرية منشأة أبو عامر مركز الحسينية وتضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.

وأضاف مسعود أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1224 مريضا من أهالي القرية على مدى يومين وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المواطنين من فيروس "كورونا"، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 60 حالة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.