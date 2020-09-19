انهت، اليوم السبت، لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، أعمال يومها الثالث، على استقبال 14 طلبًا، ليرتفع إجمالي المتقدمين خلال 3 أيام، لـ151 متقدمًا.

وتجرى عملية التقديم بإشراف المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الابتدائية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المرشحين والموظفين، مع عدم السماح لأي مواطن بدخول المحكمة، دون الالتزام بارتداء الكمامة.

وتواصل شرطة الإسكندرية، وضع سياج حديدية تأمينية خارج المحكمة، وأمام أبواب قاعتي تلقي الطلبات، لتنظيم عملية الدخول، وتحقيق التباعد الاجتماعي، فعند وصول المرشح للقاعة، بعد الحصول على رقم تسلسي، يتسلَم طلب قيد يبدي فيه رغبته بالترشح للانتخابات، ويكتب بياناته الشخصية.