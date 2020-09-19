 وسائل إعلام صينية تهدد بـ«محو» رئيسة تايوان من الوجود - بوابة الشروق
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وسائل إعلام صينية تهدد بـ«محو» رئيسة تايوان من الوجود

(د ب أ)
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:53 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:53 م

هددت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بـ"محو" رئيسة تايوان تساي إنج-وين من الوجود في اليوم الأول من منتدى يهدف لتسهيل عملية السلام بين شطري مضيق تايوان.

وذكر مقال افتتاحي في صحيفة "جلوبال تايمز" التابعة للحكومة الصينية أن التدريبات العسكرية الحالية التي يجريها جيش التحرير الشعبي في المضيق وحوله "ليست تحذيرية ولكنها بروفة للاستيلاء على تايوان".

وجاء في المقال الافتتاحي أن الصين "عاقدة العزم على اللجوء إلى الوسائل الضرورية بما في ذلك الخيارات العسكرية" لمنع الولايات المتحدة وتايوان من تعزيز العلاقات بينهما.

وحذرت الصحيفة في تغريدة أنه إذا ما انتهكت تايبيه القانون الصيني لمناهضة الانفصال الصادر عام، 2005 فإن "حربا سوف تندلع وسوف يتم محو (رئيسة تايوان تساي إنج-وين) من الوجود".


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