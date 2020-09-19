توقيف بولندي بعد تسلقه أعلى مبنى في باريس

ألقت السلطات الفرنسية، أمس الأول، القبض على رجل تسلّق برج مونبارناس، أعلى ناطحة سحاب في المدينة.

وأوضح مصدر في شرطة باريس أن الرجل، الذي تبين فيما بعد أنه بولندي، تم القبض عليه قرابة الثامنة مساء أمس الأول على قمة البرج البالغ ارتفاعه 209 أمتار والذي تسلّقه من دون أي معدات وقائية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

و انطلق الرجل في مغامرته هذه مع حلول المساء وأوفد عناصر من الشرطة إلى الموقع حيث نفذوا عملية نزول بالحبال لتوقيفه فيما كان قد قطع نصف المسار.

والرجل الذي لم يُكشف عن هويته هو بولندي قدّم نفسه على أنه سائح، بحسب مصدر من الشرطة.