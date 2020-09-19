المعارض الروسي نافالني: شكرا لأطباء ألمانيا الرائعين

نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى العلاج من تسمم خطير في برلين ، صورة جديدة له وهو يقف على درج في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه".

وشكر نافالني، البالغ 44 عامًا، اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، "الأطباء الرائعين" بالمستشفى.

وكتب: "حولتوني من شخص على قيد الحياة تقنيا إلى شخص لديه كل الفرص ليصبح مجددا جزءا من حياة رفيعة المستوى للمجتمع الحديث"، مضيفا أنه أصبح شخصا قادرا على استخدام إنستجرام مجددا بسرعة "بدون أن يفكر أين يضع الرابط".

وأضاف، في المنشور الخاص بالصورة التي يقف فيها على الدرج ممسكا بالحاجز بقفاز أزرق: "أنا الآن شخص ترتجف ساقه عندما يصعد السلم"، مضيفا في المقابل أنه قبل فترة قصيرة لم يكن قادرة على التعرف على الأشخاص أو استيعاب كيف يمكن التحدث.

ويتوقع نافالني مسارا أطول للتعافي، حيث لا يزال هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، على حد تعبيره.

وأوضح أن الهاتف يبدو وكأنه حجر في يده، وكتب: "سكب الماء بنفسك بمثابة فعل جذاب حقا". وحصد المنشور أكثر من مئتي ألف إعجاب في غضون دقائق قليلة.

وسقط نافالني، الذي يمكن القول إنه أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي، مغشيا عليه في 20 أغسطس أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة تومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.