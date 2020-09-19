اتحاد الجامعات العربية: توجيه الطاقات الشبابية لتحقيق التنمية المستدامة

قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن الاتحاد يعمل على توجيه الطاقات الشبابية العربية في مسارات فاعلة إنتاجيا بمختلف المجالات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.

وأضاف سلامة -خلال توقيع اتحاد الجامعات العربية اتفاقية تعاون مع مُنتدى الفكر العربي اليوم السبت- أن الاتحاد أصبح أكثر اهتماما بقضايا الشباب العربي التي تعد في صلب القضايا المتعلقة بمستقبل الأمة العربية ومقدراتها.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي تجسيداً للرؤية المُشتركة في الغايات والأهداف بين المؤسستين، والتي تسعى كلٍ منهما إلى العمل من أجل النهوض بالمستوى الثقافي والعلمي لدى المُجتمعات العربية، خصوصاً ما يتعلق منها بفئة الشباب التي تُشكل غالبية مكونات المجتمعات العربية.

ورحب الدكتور سلامة بالاتفاقية قائلا: "نرحب باستمرار التعاون بين الاتحاد والمنتدى بمنظور أشمل، وبتشاركية أكثر فاعلية على المستوى العربي والدولي"، مؤكدا أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع المُنتدى لإقامة عدد من الفعاليات العلمية والأكاديمية التي تنسجم مع توجهات الطرفين وتؤثر إيجابا بمسيرة كل منهما العملية.

من جانبه، أشار الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور، إلى الدور الهام الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية في تطوير مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية، موضحا أن الانطلاقة الجديدةً التي ستبدأ بين الطرفين عقب توقيع الاتفاقية، التي اشتملت على عدد من البنود العملية التي تهدف إلى تعزيز المفاهيم الثقافة العربية وتُحقق الرؤيا المُشتركة بين الجانبين.

وأبدى الدكتور أبو حمور استعداد المُنتدى التعاون التام مع الاتحاد لتنفيذ الفعاليات التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً.

ووقع الاتفاقية أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، وعن المنتدى أمينه العام الدكتور محمد أبو حمور، بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسي حميدي.