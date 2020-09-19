اعتداء وحشى على شقيقتى رياض محرز فى باريس

تعرضت شقيقتا اللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتى، للضرب والاعتداء الوحشى من قبل عصابة مكونة من 12 شخصا داخل صالون التجميل الخاص بهما فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث قاموا بتحطيم كل شىء فى المحل، بعد أن رفض أحد عملاء الصالون دفع ثمن علاج تجميلى، وذلك كما نشر موقع صحيفة «ذا صن«البريطانية».

وأكدت الصحيفة على إصابة الشقيقتين دنيا وإيناس بصدمة نفسية جراء هذه المحنة، بينما تعرض موظفون آخرون للركل واللكم، وقالت دنيا للصحيفة: «المشكلة بدأت حين رفضت فتاة دفع ثمن الخدمات التى تلقتها فى الصالون، ثم وصلت ثلاث سيارات أمام الصالون ونزل منها مجموعة من الرجال ودخلوا المحل وبدأوا فى مهاجمتنا وضربنا وتحطيم كل شىء فى طريقهم، وكانوا يصرخون ويشتمون ويضربون كل من هو فى طريقهم، وأحدهم خنقنى بيده، فى حين قام آخر بالركل فى ساق أختى الصغيرة، وضربها بقوة، بالإضافة إلى تعرض بعض الزبائن للضرب والاعتداء أيضا، ولكنهم فروا قبل وصول الشرطة».

وأضافت: «لقد أصبنا جميعا بالصدمة، ولا أعرف لماذا حدث هذا ويمكن أن يكون هذا لأننا أخوات رياض محرز، وأكدت الصحيفة أيضا على أن محرز لم يتمكن من زيارة أخواته فى الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.