«النيل لإنشاء الطرق» تتلقى عرضين سعودى وإسبانى لإنشاء مصنع فلنكات

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تلقت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للقابضة للطرق والكبارى عرضين إسبانى وسعودى بشأن إنشاء مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية باستثمارات 2 مليون دولار، تبعا لتصريحات مسئول فى شركة النيل لانشاء الطرق.

اضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة تدرس إنشاء المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان لتوفير احتياجات مشروع القطار المكهرب الذى يربط بين السلام والعاشر من رمضان بطول 69 كم.

تابع أن المصنع الجديد سيوفر احتياجات هيئة السكك الحديدية من الفلنكات بمشروعات التطوير التى تعكف على تنفيذها على مستوى شبكة السكك الحديدية.

وتعكف هيئة السكك الحديدية على تنفيذ مشروعات تجديد 1000 كم من خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وذكر أن شركته تنفيذ 3 كبارٍ بمشروع القطار المكهرب بين السلام والعاشر من رمضان.

وأعلنت القابضة للطرق عن تنفيذ مشروعات كبارى محطات سكك حديدية بمشروع القطار المكهرب بقيمة 100 مليون دولار.

وتستهدف النيل لانشاء الطرق حجم أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.

وحققت نحو 100 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى الماضى.