 بنجلاديش: القبض على 4 مهندسين يشتبه في تسببهم بانفجار غازي - بوابة الشروق
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بنجلاديش: القبض على 4 مهندسين يشتبه في تسببهم بانفجار غازي

د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 10:45 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 10:45 م

ألقت السلطات القبض على ثمانية أشخاص بعد انفجار بأحد خطوط الغاز أسفر عن مقتل 33 شخصًا بمسجد فى بنجلاديش بداية الشهر الجاري.

 

والأشخاص المقبوض عليهم هم كما قالت السلطات أربعة مهندسين وأربعة موظفين آخرين بشركة غاز حكومية.

 

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن هؤلاء متهمون بالتقصير الذي أدى إلى الانفجار خارج العاصمة دكا.

 

كان الانفجار وقع في الرابع من سبتمبر الجاري قبل انتهاء صلاة الجمعة بقليل.

 

واكتشف المحققون في وقت لاحق أن الغاز تسرب من أنبوب غير محكم الغلق داخل المسجد وأن من الممكن أن تكون شرارة كهربائية تسببت في وقوع الحادث.

 


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