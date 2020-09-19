وزير الصحة الأسبق: مصر تجاوز أزمة كورونا بفضل إصلاحات المنظومة

قال عادل عدوي وزير الصحة الأسبق لبرنامج، إنه لم يكن أحد يتخيل أن يتوقف العالم في 2020 بسبب فيروس كورونا، وأنه كل 50 عامًا يأتي فيروس يحير العالم ويضرب الاقتصاد ويقتل ملايين الأرواح.

وأضاف "عدوي"، في حواره لبرنامج "شخصيات فى حياتي" الذي يقدمه الدكتور حسن راتب على قناة المحور ، أن مشكلة الفيروس هي مهاجمة العالم بشراسة، بالإضافة إلى أن العلماء يحتارون في خصائصه، ولهذا اللقاح لم يظهر بعد، والموجة الثانية في عالم الفيروسات آتية لا محالة ولكن حجمها وقوتها هو الأهم.

وأشار، وزير الصحة الأسبق، إلى أن التعرض للفيروس بجرعات بسيطة بين الناس يكسب مناعة جماعية وأجسام مضادة، وأن عنصر المفاجأة فى فيروس كورونا هو ما أدى إلى شلل في العالم في كل المجالات.

ولفت إلى أنه لابد أن يكون هناك توازن بين الاقتصاد وصحة المواطنين وهذا يرجع إلى صانع القرار واستجابة الشعب.

وعن كيفية مواجهة كورونا خلال المرحلة المقبلة أجاب عدوي، أن الأعداد ترتفع وتنخفض والحمد لله الوضع مطمئن ولكن الوعي المجتمعي والثقافة الصحية لابد أن تنهض، ومن الممكن أن يتفاجئ العالم بفيروس آخر، ومن هنا لابد ان يكون هناك تباعد ووقاية وثقافة الوعي بين المواطنين.