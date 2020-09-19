إضراب موظفي شركة البريد الألمانية مجددا في العديد من الولايات

أضرب موظفون في شركة البريد الألمانية اليوم السبت، مجددا في العديد من الولايات الألمانية استباقا للجولة الجديدة من محادثات الأجور والمقررة بعد غد الاثنين.

ووفقا لتصريحات متحدث باسم الشركة ظهر اليوم، شارك نحو 4300 موظف في الإضراب التحذيري، مشيرا إلى أن الإضراب أثر على أقل من 5% من كمية الطرود والخطابات المعتاد توصيلها خلال أيام السبت، وأوضح أن الطرود والخطابات التي تأخر تسليمها في المناطق الأشد تضررا من الإضراب، سيتم تسليمها في الأيام التالية.

وقال متحدث باسم اتحاد نقابات عمال الخدمات (فيردي) في وقت لاحق إن 5700 موظف شاركوا في إضراب اليوم، مشيرا إلى ان إجمالي عدد الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات التحذيرية الستة في الأسبوعين الماضيين، بلغ نحو 22 ألف موظف.

ويطالب فيردي لنحو 140 ألف موظف في شركة البريد بزيادة في الأجر بنسبة 5ر5% في مدة 12 شهرا. ولم تقدم الشركة عرضا في المقابل.

وذكرت فيردي أنها تولد لديها الانطباع خلال المفاوضات السابقة بأن شركة البريد تعتزم عرض زيادة في أجور العاملين بنسبة 5ر1%.

وسيجري الطرفان ثالث جولة مفاوضات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.