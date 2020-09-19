قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش اليوم خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع الطلاب.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي صدق على دعم الجامعات بـ4.7 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية.

وأوضح أنه من ضمن آليات تحول الجامعات إلى جامعات ذكية، هي تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية، والتي بدأت المرحلة الأولى منها بالتطبيق على كليات القطاع الصحي، متابعًا أن «تقليل العامل البشري ووضع بنوك أسئلة يتم الاختيار منها من خلال الحاسب الآلي والتصحيح الإلكتروني»، جميعها وسائل تستخدمها الدول لتقليل العامل البشري في منظومة الامتحانات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن المحكمة أيدت قرار مجلس التأديب بجامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية ضد ثلاثة أساتذة اتهموا بتسريب الامتحانات.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس هي من اتخذت إجراء العزل، متابعًا أن المتخذ قي حقهم القرار هم من تقدموا بالتقاضي، حيث رأت المحكمة صحة ما قرار الجامعة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وذلك بعد تسريبهم للامتحانات بالجامعة بأسعار متفاوتة وصلت إلى ثلاثة آلاف جنيه.