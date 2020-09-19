سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن خالص تعازية لأسر وأهالي الشابين اللذين تعرضا للغرق وهما عبد الله حسين ٢٥ سنة وأنس عبد الشكور ٢٥ سنة أثناء ممارسة السباحة على الضفة الشرقية لمجري نهر النيل المجاورة لكوبري أسوان الملجم.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل وخاصة فى المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.

كما كلف أشرف عطية مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع حيث أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وناشد محافظ أسوان الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الأمنية حماية لأرواحهم من أى مخاطر.

وأوضح المحافظ بأن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى ونادى الشمس بكيما استاد أسوان الرياضى وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.