باكستان تسجل 645 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و7 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 305 آلاف و31 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 292 ألفا و44 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16,086 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 133,362 حالة في إقليم السند، و98,272 حالة في إقليم البنجاب، و37,270 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و14,138 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 3412 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و2491 حالة في إقليم (كشمير).