 قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة - بوابة الشروق
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قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

هدى أمين
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 10:09 م

أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء السبت.


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