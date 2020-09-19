قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء السبت.