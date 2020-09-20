فريق إيتنا الألماني يفوز بجائزة مهرجان ريبربان الموسيقي في هامبورج

فاز فريق "إيتنا" الألماني بجائزة أنكور للموسيقيين الصاعدين في مهرجان "ريبربان" للموسيقى في هامبورج.

وقالت الموسيقية وفتاة الإثارة السابقة ميلاني سي مساء اليوم السبت في هامبورج واصفة الفريق: "أنتم لا تنسون، إنكم شيء مميز للغاية، كنتم مختلفين تماما، لقد كان عرضا مبهرا".

ويعتبر الفريق المكون من ثنائي من مدينة دريسدن شرقي ألمانيا أول فريق ألماني يحصل على جائزة موسيقية دولية منذ عام 2016.

وحصل الفريق على هذه الجائزة من بين أربعة فرق أخرى مرشحة بفضل الأداء الصوتي الاستثنائي المكون من مزيج الموسيقى المستقلة والإلكترونية، والحزمة الشاملة ذات الأصالة في موسيقاها ونصها المكتوب والأداء المتميز.

وقدمت الفرق الأربعة المشاركة وهي إيفي دي فيسير، وإيتنا، وتوفاباند، وسوزان وأريا زابا، خلال الأيام الثلاثة الماضية مشاركاتها في المهرجان وحاولت إثبات قدراتها أمام لجنة التحكيم.

وكان من بين أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام الموسيقية وفتاة الإثارة السابقة ميلاني سي، والمنتج الموسيقي توني فيسكونتي، والصحفي المختص بفنون الموسيقى ماركوس كافكا ومؤسس شركة سيد الموسيقية، فرانك ديلي.

وتعد الجائزة عامل توجيه جيد بالنسبة لعشاق الموسيقى والمنتجين ويشمل هذا أيضا عملية الترشح لها، لذلك فيمكن اعتبارها نقطة انطلاق نحو وظيفة دولية في المجال الموسيقي.

خيمت آثار أزمة كورونا هذا العام على مهرجان ريبربان في هامبورج ، ولوحظ امتثال المشاركين في المهرجان للقواعد الصارمة المتعلقة بالمسافات وعوامل النظافة الشخصية.

لهذا كان المهرجان أكثر تنظيما هذا العام بسبب قلة العدد، حيث قسم المهرجان على 20 مكانا صغيرا ومتوسط الحجم، وقد أقيم حوالي 300 حدث موسيقي منذ يوم الأربعاء الماضي، بما في ذلك حوالي 140 حفلة موسيقية تم بث غالبتها على شبكة الإنترنت.