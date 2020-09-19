ناشط من هونج كونج ضمن الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020

تصدر ناثان لو، الناشط البارز المؤيد للديمقراطية، الذي يعيش حاليا في منفى بالمملكة المتحدة، استطلاع رأي القراء لمجلة "تايم" الأمريكية للشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020.

وكان لو، الذي استقال سريعا من مجموعة "ديموسيستو" السياسية إلى جانب النشطاء جوشوا وونج وأجنيس شو وإيفان لام، قبل قانون جديد للأمن الوطني، قد فر إلى لندن في 27 يونيو الماضي، بسبب مخاوف بشأن سلامته.

وحصل الناشط على المركز الأول في الاستطلاع بعد فوزه بـ3.8% من أصوات القراء الذين أدلوا بأصواتهم، وعددهم 4.7 مليون، والذين طلبت منهم مجلة تايم الإدلاء بأصوتهم لصالح من يعتقدون أنه يتعين أن يكون في القائمة السنوية التي ستنشرها المجلة. وذكرت المجلة أنها ستنشر القائمة يوم الثلاثاء المقبل.

وردا على ذلك، ذكر الناشط أنه يريد جذب الانتباه لـ12 من مواطني هونج كونج، الذين مازالوا محتجزين في سجون الصين ويريد من العالم أن يبقى متحدا لحماية قيم الديمقراطية المشتركة.

وكان الناشط السياسي الشاب قد فقد مقعده في المجلس التشريعي (ليج كو) في عام 2016، إلى جانب 6 آخرين.