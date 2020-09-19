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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية موعد خضوع مهاجم فريق وولفرهامبتون، دييجو جوتا، للفحص الطبي في ميلوود تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى ليفربول.

وأبدى بطل الدوري الإنجليزي رغبته في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية، أن الناديين توصلا إلى اتفاق حول الرسوم المالية لتلك الصفقة، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية وجود اتفاق نهائي بين مسؤولي ليفربول ونظرائهم في وولفرهامبتون بشان كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة جوتا.

وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتجه جوتا إلى ميلوود، في وقت لاحق هذا اليوم، من أجل الخضوع للفحص الطبي.

وأشارت إلى أنه بمجرد اجتياز جوتا للفحص الطبي بنجاح، سيتم الإعلان رسميًا عن صفقة انتقاله إلى الأنفيلد.

وإذا حدث ذلك، ستكون الصفقة الثانية لـ ليفربول في غضون 24 ساعة بعد ضم الإسباني تياجو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونخ.

وسيكون جوتا، حال اتمام الصفقة، هو اللاعب الثالث الجديد الذي ينتقل إلى ليفربول هذا الصيف بعد كوستاس تسيميكاس وألكانتارا.