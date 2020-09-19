جهاز الإسكان الاجتماعي: مصر تشهد انتفاضة في كل المجالات على يد السيسي

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من مشروعات الجهاز بلغ 325 ألف أسرة، موضحًا أن ما يزيد عن مليون مواطن استفادوا من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح السبت، أن الإسكان الاجتماعي يساهم في طفرة كبيرة لحل مشكلة الإسكان وخاصة لشريحة محدودي الدخل، معقبًا: «العملية مش إن الدولة بتبني شقة، لكن الأمر له أثر غير مباشر بفتح مجالات كثيرة لفرص العمل».

ولفت إلى أن «مصر تشهد انتفاضة في كل المجالات على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، قائلًا إن «الدولة تدخلت بقوة في مجال الإسكان الاجتماعي، للقضاء على العشوائيات، والبناء والتخطيط العشوائي الذي يستهلك ويدمر الرقعة الزراعية».

وأوضح رئيس الجهاز أن «الانطلاقة الحقيقية للإسكان الاجتماعي كانت عام 2014»، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 650 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين، ومنها ما هو جاري التنفيذ فيها.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن الحجز في مبادرة الرئيس لإنشاء 250 ألف وحدة أخرى، على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح 13 إعلانًا للحجز، تقدم فيه ما يزيد عن مليون مواطن.

ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.