الرئيس البرازيلي: العزل الصحي الذاتي في زمن كورونا للضعفاء فقط

اعتبر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو أن الحجر الصحي الذاتي كإجراء احترازي في زمن جائحة فيروس كورونا يعتبر "مظهر ضعف".

وقال بولسونارو، مخاطبا منتجين زراعيين في ولاية (ماتو-غروسو البرازيلية) - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لم تستسلموا أمام هذا الهراء، (لقد قالوا لكم) ابقوا في البيوت أما الاقتصاد فسنعمل عليه لاحقا، (أنا أعتبر أن) هذا كله للضعفاء فقط".

وأعرب عن شكره للمنتجين الزراعيين على ضمانهم استمرار العمل في الولاية على الرغم من تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن جائحة كورونا حقيقة يجب مواجهتها وليس الاختباء منها.

وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.