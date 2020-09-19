زيدان يكشف حقيقة الخلاف مع بيل

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن حقيقة وجود خلاف شخصي بينه وبين الويلزي جاريث بيل والتي على إثرها قام الأخير بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال زيدان في تصرحيات تداولتها صحيفة «ميرور» في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد إن جاريث بيل لاعب رائع، لكن الأمر معقد أكثر بالنسبة لبيل كان الأمر دائما جانب ضد الجانب الآخر، لكن لم تكن لدي مشكلة معه".

وأضاف: "لم أتحدث معه، أعرف ما قدمه لهذا النادي. أثبت قدراته وما حققه مع الفريق لا يمكن الجدال فيه".

وأوضح:" "كل ما نستطيع فعله هو أن نتمنى له التوفيق، هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكن مثلما قتل كان لاعبا رائعا".

وأعلن نادي توتنهام تعاقده بشكل رسمي على جاريث بيل دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.