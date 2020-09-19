يلتقي أرسنال مع ضيفه ويستهام يونايتد مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون الجانرز مدعوما بنجمه الجابوني الدولي وقائده بيير إيميريك أوباميانج، الذي مدد تعاقده مع الفريق لثلاثة أعوام أخرى، بعد ارتباطه بالرحيل لمجموعة من الأندية الكبرى.

ويسعى ارسنال إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يستضيف جاره وست هام السبت في دربي لندني ثان له على التوالي.

وحسم ارسنال الدربي الاول امام جاره العائد الى دوري النخبة فولهام بثلاثية نظيفة، في الأسبوع الأول من الموسم الجديد للبريميرليج.

ويأمل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال في تعويض حلول فريقه في المركز الثامن الموسم الماضي، معولا على انجازه الكبير في نهايته بالتتويج بلقب كأس إنجلترا، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بفوز معنوي على ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع.

وقال أوباميانج قبل لقاء الليلة "أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال مثل (الفرنسي) تييري (هنري) ورايتي (إيان رايت) و(توني) آدامز و(الهولندي دينيس) برجكامب".

وألمح أوباميانج إلى إنه اتخذ قرار تجديد عقده لأنه يرى مستقبلا كبيرا للنادي.

وقال أوباميانج لمهاجم أرسنال السابق إيان رايت في مقابلة جرت بموقع النادي على الإنترنت: "انظر إلى اللاعبين الذين جاءوا (هذا الصيف)".

وواصل أوباميانج حديثه لرايت قائلا "اللاعبون الشباب أيضا ، يأتون كالنار وهذا هو سبب بقائي. لأنني أعلم أن لدينا شيئا نقوم به. لقد قلت قبل بضعة أشهر أن الأفضل سوف يأتي بالتأكيد بالنسبة لأرسنال. حان الوقت على الجميع احترام نادينا".