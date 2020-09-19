«المستقبل للتنمية العمرانية» تتعاقد مع شركة «نيو كايرو» لتنفيذ محطة وقود بالمرحلة الثالثة

تعاقدت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة التعاقد مع شركة «نيو كايرو» لتنفيذ محطة وقود بالمرحلة الثالثة بمشروع «مستقبل سيتى».

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية إن هذا التعاقد هو استكمال لتنفيذ إستراتيجية الشركة خلال العام الجارى فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بملف التعاقد على المشروعات الخدمية بالإضافة إلى عدد من الملفات الهامة والتى من أبرزها الانتهاء من تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة خاصة مع بداية تسليم الوحدات من قبل مطورى المرحلة الأولى بالمدينة نهاية العام الجارى، وكذا الانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية للمدينة بالطريق الدائرى الأوسطى، وتنفيذ المبنى الإدارى لإدارة خدمات المدينة.

وقال اللواء مهندس هشام بيومى رئيس مجلس إدارة شركة نيو كايرو أن الشركة سباقة دائما فى تنفيذ المشروعات التى تحتاجها المجتمعات والمناطق التنموية المستحدثة وفى مقدمتها فى الوقت الراهن مشروع «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة.

وجدير بالذكر أن شركة نيو كايرو سبق لها إنشاء محطتين رائدتين فى كل من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ومدينة بدر تقدمان خدمات متكاملة فى مجال تموين السيارات و المركبات المختلفة بكل احتياجاتها من الوقود والزيوت بجميع أنواعها فضلا عن تقديم الخدمات الفنية لها وكذا احتياجات مستخدميها المختلفة.

وتعد الشركة بإنشاء محطة وقود نموذجية بمشروع «مستقبل سيتي« تتوافق مع المستوى المتوقع والمنتظر لهذه المدينة الواعدة.