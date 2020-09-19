مجلس إدارة جديد للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن الألمانية

انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ولاية تورينجن مجلس إدارة جديدا له بعد مرور 6 أشهر على تصرفات الإدارة الحالية لمعالجة أزمة حكومة الولاية تعرضت بسببها لانتقادات شديدة.

وأصبح المفوض السابق لشؤون شرق ألمانيا بالحكومة الاتحادية كريستيان هيرته رئيسا جديدا لمجلس إدارة الحزب، حيث حصل اليوم السبت خلال مؤتمر الحزب في إيرفورت على نسبة 6ر67 % من أصوات مندوبي الحزب.

وانتخب مندوبو الحزب كلا من رايمون فالك، (من أيزنآخ، وحصل على 77% من الأصوات) ، وبيآته مايسنر (من زونيبيرج، وحصلت على 55 % من الأصوات) وتادويس كونيج (من أيشسفيلد وحصل على 78% من الأصوات) نوابا جددا له.

كذلك انتخب المندوبون عضو برلمان الولاية كريستيان هيرجوت (من دائرة سالي-أورلا) أمينا عاما بنسبة 57%.

دخلت بيآته مايسنر في مواجهة عضوة البرلمان الأوروبي ماريون فالسمان (من إيرفورت) كمرشحة منافسة خلال هذه الانتخابات، غير أن فالسمان حصلت على 45 % فقط من أصوات المندوبين.