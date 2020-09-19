 مياه الجيزة تعلن الانتهاء من أعمال تحويل الخطوط.. وفتح المياه لمناطق الهرم - بوابة الشروق
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مياه الجيزة تعلن الانتهاء من أعمال تحويل الخطوط.. وفتح المياه لمناطق الهرم

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 12:27 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 12:27 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة، موضحة أنه تم الانتهاء قبل الموعد المحدد، وجاري فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعًا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وذكرت الشركة في بيان سابق لها عن انقطاع المياه بـ11 منطقة بها، اعتبارًا من مساء يوم الجمعة حتي الساعة 9 صباح يوم السبت.

وأضافت أن المناطق المتضررة هي: "هضبة الأهرام، وإسكان الشباب، وإسكان الضباط، وكفر غطاطي، ومنشأة البكاري، وكوم بكار، وكفرة نصار، وعزبة جبريل، والكوم الأخضر، وفيصل، والهرم، ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية".

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