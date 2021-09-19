رئيس جامعة حلوان: تطعيم 12285 من الطلاب بلقاح كورونا

تشهد جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الجدد لعقد الكشف الطبي وهو متطلب أساسي لتقديم الطلاب لاوراقهم بالكلية في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بالإضافة إلى تبني الجامعة حملة مكثفة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد في حملة تطعيمات واسعة تشهدها الجامعة وتوفر لها مقرات مختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب الجدد والقدامى.

وكان الدكتور ماجد نجم، قد أعلن عن توفير مقرات مخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للطلاب المستجدين داخل الحرم الجامعي بمقر مبنى ٣ بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعى لتلقي التطعيم وعقد إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تخصيص مبنى ٥ لتلقي التطعيمات لطلاب السنوات المتكررة، وكذلك مستشفى الطلبة، وفي القطاعات الخارجية في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية.

وبدأ تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا منذ يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وتستمر حملة التطعيم حتى الآن حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن ١٢٢٨٥ طالبا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لـ٣٤٨ طالبا مستجد تم تطعيم ٢٦٠ منهم والباقي أقل من ١٨ عاما او من الحاصلين على المصل سابقا او ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

كما يشارك اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد في أعمال تنظيم الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.