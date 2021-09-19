فتح باب التقديم الإلكتروني لبرامج التعلم المدمج بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التعلم المدمج الإلكتروني بالشراكة مع جامعة عين شمس، قرر فتح باب التقديم الإلكتروني لبرنامج بكالوريوس التجارة المهنى وبكالوريوس الزراعة المهنى، وذلك بدءا من أول أكتوبر المقبل، على أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالى، وأن يكون قد مضى عامين فأكثر على الحصول على المؤهل المتوسط.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يتم أولا اجتياز الطالب اختبار القبول (لغة غربية - لغة إنجليزية - حاسب آلى)، بعد دفع الرسوم المقررة للاختبار، وبعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة وهى أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه وصورة بطاقة الرقم القومى وأصل التجنيد للذكور أقل من 30 سنة، بالإضافة إلى أصل شهادة الميلاد المميكنة وعدد 3 صور شخصية، وموقع التقديم blc.asu.edu.eg