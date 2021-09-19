ميانمار: هجوم بقنبلة على قوات الأمن قرب مدينة يانجون ومصرع عدة أشخاص

شن معارضون للمجلس العسكري في ميانمار هجوما بقنبلة على قوات الأمن قرب مدينة "يانجون"، حيث لقي عدة أشخاص مصرعهم جراء تبادل لإطلاق النار وقع في أعقاب الهجوم.



وذكر المجلس العسكري - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) - أن قوات الأمن كانت تسافر عبر "خيان"، إحدى ضواحي مدينة يانجون يوم الجمعة الماضية عندما هوجمت بقنبلة منزلية الصنع.. مضيفا أن الطرفين تبادلا إطلاق النار؛ ما أسفر عن إصابة فرد من قوات الأمن، وأنه تمت مصادرة أسلحة نارية وذخيرة في أعقاب الاشتباك.



وأشار البيان إلى مقتل بعض الإرهابيين وإصابة أحدهم.



من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل معارضين اثنين على الأقل واعتقال آخر.



جدير بالذكر أن ميانمار، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تشهد اضطرابا منذ إطاحة الجيش بحكومة الزعيمة أونج سان سوتشي المنتخبة في فبراير الماضي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية قابلها حملة قمع دموية شنها الجيش.



وشكلت العديد من البلديات في أنحاء ميانمار ما يعرف باسم "قوات الدفاع الشعبي" لمجابهة المجلس العسكري، على الرغم من أن غالبية الاشتباكات تم الإبلاغ عن وقوعها في المناطق الريفية.