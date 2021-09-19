هيئة الثروة السمكية تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

قام صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على المسطحات المائية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل التعديات عليها.

وأكد مصلحي، في بيان له، اليوم الأحد، أن الأراضي التابعة للهيئة بهذه المنطقة تبلغ مساحتها 295 فدانا طبقا للقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983، ذاكرا أن الأراضي التي تم الاعتداء عليها تبلغ مساحتها حوالي 45 فدانا، تقع بقرية المحسمة مركز القصاصين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المخالفين قد قاموا بأعمال تجفيف وردم وزراعات بالمخالفة للقانون رقم 124 لسنة 1983، وأن الهيئة قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وصدر بشأنها عدة قرارات إزالةوتم البدء بتنفيذ تلك القرارات.

وشدد مصيلحي، على استكمال باقي قرارات الإزالة واسترداد كامل أراضي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.