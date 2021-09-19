 الأردن وسوريا يبحثان تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن وسوريا يبحثان تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة

حدود الأردن وسوريا
حدود الأردن وسوريا
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:43 م

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، اليوم الأحد، بعمان حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة، حيث يأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين.

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